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MIM-104 Patriot

Опитування: вступ до ЄС підтримує 49% українців, за НАТО - 44,2%

Київ • УНН

 • 6562 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Згідно з результатами опитування, вступ до Євросоюзу в Україні підтримує 49% респондентів, за вступ до НАТО проголосували б на референдумі 44,2% українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на сайт Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування: вступ до ЄС підтримує 49% українців, за НАТО - 44,2%

"На запитання "Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?" відповіді респондентів розподілилися наступним чином: вступ до Європейського Союзу - 49%; вступ до Митного союзу - 12,9%; неприєднання до жодного з союзів - 27,3%; важко сказати/відмова відповідати - 10,9%", - зазначили автори дослідження.

Крім того, у КМІС повідомили, що у разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО 44,2% жителів України проголосували б "за", 30,3% проголосували б "проти", а 8,5% утрималися б і не брали участі в голосуванні. Ще 17% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання. Таким чином, 59,3% українців, які б узяли участь у референдумі, проголосували б "за" вступ до НАТО.

Відповідні дані були отримані під час всеукраїнського опитування громадської думки з 14 по 22 березня 2019 року КМІС, проведеного методом особистого інтерв'ю 2004 респондентів, які проживають у 126 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ до ЄС та до НАТО.

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