Опитування пророкують перемогу Е.Макрона на президентських виборах у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Згідно з опублікованими в середу, 8 лютого, трьома соціологічними опитуваннями, кандидат у президенти від партії Республіканців Франсуа Фійон поступається місцем в першому турі виборів незалежному кандидату Емануелю Макрону, передає УНН.
Згідно з даними інституту Opinionway, кандидат від “Національного фронту” Марін Ле Пен, як і раніше, лідирує в першому турі, стабільно набираючи 25% голосів.
За ним йде незалежний кандидат і лідер руху “Вперед!” Е.Макрон, за якого в першому турі готові проголосувати 22% французів.
А кандидат від партії Республіканців Ф.Фійон займає третю позицію з 20% голосів.