Опросы предсказывают победу Э.Макрона на президентских выборах во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Согласно опубликованным в среду, 8 февраля, трем социологическим опросам, кандидат в президенты от партии республиканцев Франсуа Фийон уступает место в первом туре выборов независимому кандидату Эмануэлю Макрона, передает УНН.
Согласно данным института Opinionway, кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен, как и прежде, лидирует в первом туре, стабильно набирая 25% голосов.
За ним идет независимый кандидат и лидер движения "Вперед!" Э.Макрон, за которого в первом туре готовы проголосовать 22% французов.
А кандидат от партии республиканцев Ф.Фийон занимает третью позицию с 20% голосов.