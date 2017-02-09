Опросы предсказывают победу Э.Макрона на президентских выборах во Франции

Согласно данным института Opinionway, кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен, как и прежде, лидирует в первом туре, стабильно набирая 25% голосов.

За ним идет независимый кандидат и лидер движения "Вперед!" Э.Макрон, за которого в первом туре готовы проголосовать 22% французов.

А кандидат от партии республиканцев Ф.Фийон занимает третью позицию с 20% голосов.