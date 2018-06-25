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Опитування: майже 84% українців незадоволені напрямком руху України

Опитування: майже 84% українців незадоволені напрямком руху України

Київ • УНН

 • 11627 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Загалом 83,7% українців незадоволені напрямком, у якому рухається Україна. Про це йдеться у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

“83,7% респондентів на запитання „На Вашу думку, Ви у цілому задоволені чи не задоволені напрямком, в якому рухається наша країна?“ відповіли, що вони скоріше або дуже не задоволені. 11,2% відповіли, що задоволені. Ще 4,9% респондентів не визначилися зі своєю думкою, а 0,2% відмовилися відповісти на запитання”, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на запитання “Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?” відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

• 47,3% обрали варіант “приєднання до Європейського Союзу”;

• 11,9% — “приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Вірменії”;

• 30,1% — “неприєднання анi до Європейського Союзу, анi до Митного союзу”;

• 10,1% — не визначилися зі своєю думкою;

• 0,6% — відмовилися відповідати.

Також 41,1% українців у разі проведення референдуму щодо вступ до НАТО проголосували б “за”. “Проти” проголосували б 30,7%, не брали б участі у голосуванні — 12,2%. Ще 15,7% респондентів не визначилися зі своєю думкою, а 0,3% відмовилися відповісти на запитання.

З 7 по 21 червня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Нагадаємо, лише 1% українців цього літа планують поїхати у відпустку до Криму.

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