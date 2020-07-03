Опімах віддав Злочевському стратегічне державне підприємство КП "Кіровгеологія"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Глава Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Роман Опімах віддав контроль над стратегічним підприємством у сфері розробки уранових руд КП "Кіровгеологія" людям з орбіти олігарха Миколи Злочевського. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке опублікував "Цензор.НЕТ", інформує УНН.
У розслідуванні стверджується, що керівниками Казенного підприємства "Кіровгеологія" призначені Сергій Гурський, батько якого був заступником Злочевського під час його перебування міністром, і Дмитро Брагін, до недавнього часу співробітник офісу "Бурісми".
КП "Кіровгеологія" - це стратегічне державне підприємство, яке володіє всією секретною геологічною інформацією за покладами особливо рідкісних і цінних корисних копалин, таких як уран, бурштин, золото, дорогоцінні кольорові метали. Отримавши таку інформацію, Злочевський - якому НАБУ і САП оголосили підозру - може забрати у держави найцінніші природні багатства, попереджається у розслідуванні.
Інтернет-видання звертає увагу на те, що громадські організації і спеціалізовані асоціації у сфері надракористування вимагають відставки Опімаха і розслідування його махінацій компетентними органами. У публікації йдеться, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль і новий профільний міністр Роман Абрамовський повинні прислухатися до вимог громадськості.
Як повідомлялося раніше в УНН, Злочевському повідомили про підозру у справі рекордного хабара для НАБУ і САП.
Нагадаємо, що НАБУ оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар за закриття справи проти Злочевського. Пізніше було повідомленно, що в межах цієї справи було затримано трьох осіб.
Також нагадаємо, раніше Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Вони були передані на розслідування в НАБУ, СБУ і ДБР.