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Опимах отдал Злочевскому стратегическое государственное предприятие КП "Кировгеология"

Опимах отдал Злочевскому стратегическое государственное предприятие КП "Кировгеология"

Киев  •  УНН

 • 21775 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Роман Опимах отдал контроль над стратегическим предприятием в сфере разработки урановых руд КП "Кировгеология" людям из орбиты олигарха Николая Злочевского. Об этом говорится в журналистском расследовании, которое опубликовал "Цензор.НЕТ", информирует УНН.

В расследовании утверждается, что руководителями Казенного предприятия "Кировгеология" назначены Сергей Гурский, отец которого был заместителем Злочевского в его в бытность министром, и Дмитрий Брагин, до недавнего времени сотрудник офиса "Бурисмы".

КП "Кировгеология" – это стратегическое государственной предприятие, которое владеет всей секретной геологической информацией по залежам особо редкостных и ценных полезных ископаемых, таких как уран, янтарь, золото, драгоценные цветные металлы. Получив такую информацию, Злочевский – которому НАБУ и САП объявили подозрение – может забрать у государства ценнейшие природные богатства, предупреждается в расследовании.

Интернет-издание обращает внимание на то, что общественные организации и специализированные ассоциации в сфере недропользовния требуют отставки Опимаха и расследования его махинаций компетентными органами. В публикации говорится, что премьер-министр Денис Шмыгаль и новый профильный министр Роман Абрамовский должны прислушаться к требованиям общественности.

Как сообщалось ранее в УНН, Злочевскому сообщили о подозрении в деле рекордной взятки для НАБУ и САП.

Напомним, что НАБУ обнародовало фото 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки за закрытие дела против Злочевского. Позже было сообщение, что в пределах этого дела были задержаны три человека.

Также напомним, ранее Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они были переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

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