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Операція “Антидрон”: на Донеччині прикордонники збили ворожий БПЛА антидроновою рушницею

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Донецькій області прикордонники збили ворожий БПЛА антидроновою рушницею, пише УНН з посиланням на прес службу ДПСУ.

Цитата

“На Донеччині антидроновий розрахунок наших бійців виявив політ ворожого "шпигуна" над своїми позиціями. Повітряна ціль одразу була придушена за допомогою антидронової рушниці.

Через вплив на канали управління коптер приземлився у недоступній місцевості”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Повітряні сили знищили 15 із 18 ракет.

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