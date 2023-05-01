Операція “Антидрон”: на Донеччині прикордонники збили ворожий БПЛА антидроновою рушницею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Донецькій області прикордонники збили ворожий БПЛА антидроновою рушницею, пише УНН з посиланням на прес службу ДПСУ.
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“На Донеччині антидроновий розрахунок наших бійців виявив політ ворожого "шпигуна" над своїми позиціями. Повітряна ціль одразу була придушена за допомогою антидронової рушниці.
Через вплив на канали управління коптер приземлився у недоступній місцевості”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Повітряні сили знищили 15 із 18 ракет.