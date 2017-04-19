Оператором затонулого в Чорному морі судна є турецька компанія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Турецька компанія "Gunes Shipping" є оператором сухогрузу "Герої Арсеналу", який затонув у Чорному морі. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.
Як зазначається, власником судна є "US Deepblue Shipping Inc.". Оператором вказано турецьку компанію "Gunes Shipping".
Вказано, що судно плаває під прапором Панами.
Нагадаємо, російська влада повідомила, що на борту затонулого судна було 12 членів екіпажу, дев'ятеро з яких - українці.
Також нагадаємо, за даними МНС РФ, сухогруз "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.