Оператором затонулого в Чорному морі судна є турецька компанія

Як зазначається, власником судна є "US Deepblue Shipping Inc.". Оператором вказано турецьку компанію "Gunes Shipping".

Вказано, що судно плаває під прапором Панами.

Нагадаємо, російська влада повідомила, що на борту затонулого судна було 12 членів екіпажу, дев'ятеро з яких - українці.

Також нагадаємо, за даними МНС РФ, сухогруз "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.