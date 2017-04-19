Оператором затонувшего в Черном море судна является турецкая компания

Как отмечается, владельцем судна является "US Deepblue Shipping Inc.". Оператором указано турецкую компанию "Gunes Shipping".

Указано, что судно плавает под флагом Панамы.

Напомним, российские власти сообщили, что на борту затонувшего судна было 12 членов экипажа, девять из которых - украинцы.

Также напомним, по данным МЧС РФ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.