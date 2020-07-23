Оператор ГТС планує витратити на розвиток газотранспортної системи 38 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Оператор ГТС України у перспективному плані виділяє 38 млрд грн на десять років для розвитку газотранспортної системи, левова частка цих інвестицій піде на реконструкцію 10 компресорних станцій. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора головний інженер компанії Юрій Зябченко, передає кореспондент УНН.
“Ми розробили стратегію щодо розвитку газотранспортної системи. І наші інвестиції чітко визначають управління цими ризиками. Наш перспективний план це порядка 38 млрд грн на 10 років в частині розвитку газотранспортної системи… Левова частка цих інвестицій направлена на модернізацію основної транспортної потужності. Це компресорна станція, яка створює можливість транспортування магістральними газопроводами”, - сказав Зябченко.
За його словами, виділяють дві ключові групи для реконструкції компресорних станцій.
“Перша ключова група в реконструкції компресорних станцій, це якраз ті потужності, які забезпечують транспорт природного газу власного видобутку. І окрема група компресорних станцій, які у випадку припинення транзиту територією України забезпечать відповідний транспорт в реверсному режимі для споживачів України, щоб забезпечити нашу автономність”, - додав Зябченко.
За його словами, будуть реконструюватися 10 компресорних станцій, особливо ті, яким вже по 40 і більше років. Зокрема, це такі об’єкти, як Диканька, Бердичів, Яготин, Красилів.
“Наприклад, Яготин, як об’єкт будівництва, уже на фінальній стадії затвердження проекту будівництва і початку будівництва. Диканька, Красилів і Бердичів це об’єкти, які на сьогоднішній день проектуються”, - додав головний інженер.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку українських газосховищ на наступні 10 років.