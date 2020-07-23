Оператор ГТС планирует потратить на развитие газотранспортной системы 38 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Оператор ГТС Украины в перспективном плане выделяет 38 млрд грн на десять лет для развития газотранспортной системы, львиная доля этих инвестиций пойдет на реконструкцию 10 компрессорных станций. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора главный инженер компании Юрий Зябченко, передает корреспондент УНН.
"Мы разработали стратегию развития газотранспортной системы. И наши инвестиции четко определяют управление этими рисками. Наш перспективный план это порядка 38 млрд грн на 10 лет в части развития газотранспортной системы... Львиная доля этих инвестиций направлена на модернизацию основной транспортной мощности. Это компрессорная станция, которая создает возможность транспортировки по магистральным газопроводам", - сказал Зябченко.
По его словам, выделяют две ключевые группы для реконструкции компрессорных станций.
"Первая ключевая группа в реконструкции компрессорных станций, это как раз те мощности, которые обеспечивают транспорт природного газа собственной добычи. И отдельная группа компрессорных станций, в случае прекращения транзита по территории Украины, обеспечат соответствующий транспорт в реверсном режиме для потребителей Украины, чтобы обеспечить нашу автономность", - добавил Зябченко.
По его словам, будут реконструироваться 10 компрессорных станций, особенно те, которым уже по 40 и более лет. В частности, это такие объекты, как Диканька, Бердичев, Яготин, Красилов.
"Например, Яготин, как объект строительства, уже на финальной стадии утверждения проекта строительства и начала строительства. Диканька, Красилов и Бердичев это объекты, которые на сегодняшний день проектируются", - добавил главный инженер.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила план развития украинских газохранилищ на следующие 10 лет.