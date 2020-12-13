ООС: зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ”, — повідомили у пресцентрі.
Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.
Повідомляється, що провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Також про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Окрім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
" Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів", — зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових поранені.