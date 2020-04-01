ООС: зафіксовано 13 обстрілів від бойовиків, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 1 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, з них двічі — із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відповідали прицільним вогнем", - повідомили в пресцентрі.
Високу активність противник проявив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 10 обстрілів.
Зранку окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Надвечір обстріл з БМП-1 зафіксовано в районі Пісків.
По околицях Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Позиції Об’єднаних сил біля Новомихайлівки упродовж дня були тричі обстріляні російськими найманцями із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По обіді ворог двічі влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз — біля Миколаївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вдався до порушень Мінських домовленостей, обстрілявши з мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм — позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного окупанти також застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Сьогодні, 1 квітня, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 31 березня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.