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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: зафиксировано 13 обстрелов от боевиков, ранены двое военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со сылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем", - сообщили в пресс-центре.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 10 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел с БМП-1 зафиксирован в районе Песков.

По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил у Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник предпринял нарушения Минских договоренностей, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраину Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 31 марта вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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