ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

КИЇВ. 1 квітня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС - біля Мар'їнки та в районі Павлополя. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.