ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС - біля Мар'їнки та в районі Павлополя. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій захисників України", - зазначив він.
Зазначається, що після 04:00 зі станкових протитанкових гранатометів окупанти відкрили вогонь по позиціях наших захисників Мар’їнки.
Також, за даними Міноборони, з 07:10 ворог порушив режим тиші в районі Павлополя. Тут противник застосував АГС, великокаліберні кулемети та вів вогонь з озброєння БМП.
"Наші воїни зі складу Об’єднаних сил щоразу дали ворогу гідну відсіч із незаборонених зразків озброєння", - додав він.
Повідомляється, що за наявною інформацією, бойових втрат серед захисників України внаслідок прицільного вогню зі сторони бойовиків немає. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 31 березня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення.