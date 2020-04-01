ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС - около Марьинки и в районе Павлополя. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.