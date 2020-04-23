ООС: з початку доби бойовики чотири рази порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли. На Луганському напрямку противник близько 11-ї години випустив 4 міни калібру 82 мм по наших позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомету", - сказав Праута.
Також, за його словами, тричі бойовики відкривали вогонь на Донецькому напрямку.
"Обладнані в районах Новоселівки Другої і Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів. Крім того, провокацію із застосуванням великокаліберного кулемету противник о пів на 10-ту ранку влаштував неподалік Павлополя", - зазначив Праута.
Він повідомив, що у відповідь українські військові застосували чергові вогневі засоби, чим змусили бойовиків припинити вогонь.
"За поточну добу втрат серед наших захисників немає, втрати з боку противника уточнюються", - додав речник Міноборони.
Окрім того, наголошується, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.