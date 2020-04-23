ООС: с начала суток боевики четыре раза нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела. На Луганском направлении противник около 11 часов выпустил 4 мины калибра 82 мм по нашим позициям у Орехового, на что сразу получил ответ из станкового противотанкового гранатомета", - сказал Праута.
Также, по его словам, трижды боевики открывали огонь на Донецком направлении.
"Оборудованные в районах Новоселовки Второй и Авдеевки позиции подразделений Объединенных сил враг утром обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов. Кроме того, провокацию с применением крупнокалиберного пулемета противник в половине 10 часов утра устроил неподалеку Павлополя", - отметил Праута.
Он сообщил, что в ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, чем заставили боевиков прекратить огонь.
"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет, потери со стороны противника уточняются", - добавил представитель Минобороны.
Кроме того, отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.