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ООС: з початку доби бойовики 7 разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З початку доби бойовики порушили 7 разів режим припинення вогню на Донбасі поблизу Авдіївки, Водяного, Золотого-4 та Новолуганського. Про це повідомив пресцентр ООС під час вечірнього зведення, інформує УНН.

ООС: з початку доби бойовики 7 разів порушили "режим тиші"

"Протягом поточної доби, 1 січня, у більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожу вогневу активність було помічено:

▪️ декілька разів неподалік Авдіївки (міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю). Також, в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було виявлено БпЛА, який був збитий;

▪️ поблизу Водяного - ворожий вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

▪️ неподалік Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

▪️ поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю.

"На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", - резюмували в ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, у новорічну ніч бойовики 6 разів порушили "режим тиші".

Українські Національні Новини

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