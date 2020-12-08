ООС: від початку доби вогню з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Крім того, належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 6 гектарів території та передано на знищення 136 вибухонебезпечних предметів.
"Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 7 грудня бойовики чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.