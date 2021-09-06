ООС: від початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші"

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"Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один з яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури немає. Бойових втрат серед українських захисників немає", — йдеться у повідомленні.

Додамо

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сили оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території, передали на знищення 82 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.