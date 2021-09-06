ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Нагадаємо
США братиме участь в урегулюванні збройного конфлікту на Донбасі та поверненні анексованого Криму.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Реакція української сторони
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
“Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм”, — відзвітували у штабі.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.
Нагадаємо
США братиме участь в урегулюванні збройного конфлікту на Донбасі та поверненні анексованого Криму.