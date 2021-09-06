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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121450 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116278 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114300 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

У Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

“О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — отчитались в штабе.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.

Напомним

США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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