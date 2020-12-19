ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у прес-центрі.

У штабі також додали, що: “Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”.

Нагадаємо, минулої доби, 18 грудня, збройні формування бойовиків 5 разів порушили режим припинення вогню. Ворожа вогнева активність спостерігалася поблизу населених пунктів Водяне та Авдіївка. Протягом доби противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також, біля Водяного ворог здійснив дистанційне мінування українських позицій забороненими мінами ПОМ-2, використавши для цього ПКМ-1.