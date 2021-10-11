ООС: вдень бойовики чотири рази порушили "тишу", є поранений

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, один український військовослужбовець дістав поранення. Його евакуювали до лікарні після того, як надали невідкладну домедичну допомогу. Наразі стан здоров’я бійця задовільний.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню.

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