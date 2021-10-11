ООС: днем боевики четыре раза нарушили "тишину", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, один украинский военнослужащий получил ранение. Его эвакуировали в больницу после того, как оказали неотложную домедицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.