ООС: бойовики відкривали вогонь біля Водяного зі стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - повідомили у пресцентрі.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.
Неприцільні ворожі постріли не становили загрозу для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожого вогню немає.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.
"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 9 листопада було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації.