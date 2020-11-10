Штаб ООС: бойовики двічі провокували українських військових, "режим тиші" триває
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Минулої доби, 9 листопада, бойовики двічі порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що ворожі постріли були неприцільними, “тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували”.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було, додали у штабі.
“Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — повідомили військові.
“Українські військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують виконувати завдання за призначенням”, — резюмували у повідомленні штабу.
Раніше Глава Української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підтвердив відкриття всіх пунктів пропуску в районі ООС всупереч діям Росії.