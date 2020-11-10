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Штаб ООС: боевики дважды провоцировали украинских военных, "режим тишины" продолжается

Штаб ООС: боевики дважды провоцировали украинских военных, "режим тишины" продолжается

Киев  •  УНН

 • 12218 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 9 ноября, боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. Со временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что враждебные выстрелы были неприцельны, “поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли”.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, добавили в штабе.

“С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — сообщили военные.

“Украинские военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают выполнять задачи по назначению”, — резюмировали в сообщении штаба.

Ранее Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил открытие всех пунктов пропуска в районе ООС вопреки действиям России.

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