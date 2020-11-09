Кравчук підтвердив відкриття всіх пунктів пропуску в районі ООС всупереч діям Росії

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра починаючи з 08:00 на всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування. Про це повідомив Глава Української делегації для участі у ТКГ Леонід Кравчук, передає УНН з посиланням на пресслужбу ТКГ.

"Завтра, 10 листопада, починаючи з 08.00, відповідно до домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі та безпосередньо під час минулого засідання ТКГ, на всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування, а на КПВВ у Щасті - робота ЦНАП та "Ощадбанку". На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте", - повідомили у пресслужбі з посиланням на Кравчука.

За його словами, пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00. Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

"З подивом спостерігаємо вражаючу невідповідність заяв та завіряннь російської сторони щодо необхідності піклування про потреби мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування та її дії, спрямовані на прямий зрив її прямих обіцянок, наданих керівництву ОБСЄ", - йдеться в заяві голови української делегації.

Нагадаємо, раніше сьогодні Українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

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