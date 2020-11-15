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ООС: бойовики сьогодні один раз порушили “режим тиші”

ООС: бойовики сьогодні один раз порушили “режим тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Окрім того, зазначається, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

“Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - підсумували в штабі ООС.

Нагадаємо, що на Донбасі упродовж минулої доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушеня режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Українські Національні Новини

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