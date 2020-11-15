На Донбасі українських військових обстріляли снайпери та гранатометники

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби, 14 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушеня режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

“У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим тиші, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

“Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає”, — додали в штабі ООС.

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