На Донбасі українських військових обстріляли снайпери та гранатометники

“У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим тиші, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

“Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає”, — додали в штабі ООС.