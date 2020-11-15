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На Донбассе украинских военных обстреляли снайперы и гранатометчики

На Донбассе украинских военных обстреляли снайперы и гранатометчики

Киев • УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 14 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

“В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим тишины, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

“Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет”, — добавили в штабе ООС.

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