На Донбассе украинских военных обстреляли снайперы и гранатометчики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 14 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим тишины, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.
“Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет”, — добавили в штабе ООС.