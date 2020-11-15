На Донбассе украинских военных обстреляли снайперы и гранатометчики

“В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим тишины, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

“Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет”, — добавили в штабе ООС.