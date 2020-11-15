ООС: боевики сегодня один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Кроме того, отмечается, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подытожили в штабе ООС.
Напомним, что на Донбассе протяжении прошлых суток, 14 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.