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ООС: бойовики сім разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж 26 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння", - повідомили у пресцентрі. 

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з озброєння БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 — поруч з Широкиним.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог застосував міномет 82-го калібру. Оборонців Новотроїцького російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-го калібру по наших захисниках неподалік Новотошківського.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, зенітне озброєння, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Наші підрозділи повністю дотримуються мирних зобов’язань. Разом з тим, за потреби, вживають рішучих заходів щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

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