Росія продовжує постачати в ОРДЛО зброю та найманців – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння та найманців. Про це з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - сказав Гуцуляк.
Зокрема, він повідомив, що з початку квітня з РФ було доставлено до 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами та близько 5 тис. пального.
"Водночас, незважаючи на ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, не припиняється ротація кадрових офіцерів на командних посадах у першого та другого АК. При цьому, продовжує зростати кількість найманців, які прибувають з РФ для проходження військової служби у складі з’єднань і частин противника", - додав речник МОУ.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, російське окупаційне командування використовує карантинний режим на території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей для підготовки диверсійних груп та снайперських пар.