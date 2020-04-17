Бойовики використовують карантин для таємної підготовки диверсійних груп і снайперських пар - розвідка

“За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар. Зокрема, протягом цього тижня окупантами проводилась активна підготовка поза межами полігонів”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплектів в передових підрозділах, у тому числі, боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів.

Нагадаємо, бойовики агітують до служби чоловіків, що втратили роботу у Росії через карантин.