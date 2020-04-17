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Бойовики використовують карантин для таємної підготовки диверсійних груп і снайперських пар - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російське окупаційне командування використовує карантинний режим на території тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей для підготовки диверсійних груп та снайперських пар. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар. Зокрема, протягом цього тижня окупантами проводилась активна підготовка поза межами полігонів”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплектів в передових підрозділах, у тому числі, боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів.

Нагадаємо, бойовики агітують до служби чоловіків, що втратили роботу у Росії через карантин.

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