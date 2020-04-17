Боевики используют карантин для тайной подготовки диверсионных групп и снайперских пар - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российское оккупационное командование использует карантинный режим на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей для подготовки диверсионных групп и снайперских пар. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупантами проводилась активная подготовка вне полигонов”, — говорится в сообщении.
Указано, что также противник интенсивно пополнял запасы боекомплектов в передовых подразделениях, в том числе, боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.
Напомним, боевики агитируют в службу мужчин, потерявших работу в России из-за карантина.