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Боевики используют карантин для тайной подготовки диверсионных групп и снайперских пар - разведка

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российское оккупационное командование использует карантинный режим на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей для подготовки диверсионных групп и снайперских пар. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупантами проводилась активная подготовка вне полигонов”, — говорится в сообщении.

Указано, что также противник интенсивно пополнял запасы боекомплектов в передовых подразделениях, в том числе, боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, боевики агитируют в службу мужчин, потерявших работу в России из-за карантина.

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