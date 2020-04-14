Бойовики агітують до служби чоловіків, що втратили роботу у Росії через карантин - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За даними розвідки, бойовики активізували агітацію та закликають вступати до своїх лав чоловіків з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, які через карантин втратили роботу у Росії. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця з введенням карантинних заходів", - зазначив Шаравара.
За даними Міноборони, у зв’язку з цим, російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу у з’єднання та частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
"При цьому, командири російських передових підрозділів, у яких високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами", - підсумував Шаравара.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на окремих напрямках висувають на раніше підготовлені вогневі позиції важке озброєння з порушенням відстаней відведення важкого озброєння.