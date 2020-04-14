Боевики агитируют к службе мужчин, потерявших работу в России из-за карантина - разведка

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По данным разведки, боевики активизировали агитацию и призывают вступать в свои ряды мужчин со временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, которые из-за карантина потеряли работу в России. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.