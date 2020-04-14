Боевики агитируют к службе мужчин, потерявших работу в России из-за карантина - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По данным разведки, боевики активизировали агитацию и призывают вступать в свои ряды мужчин со временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, которые из-за карантина потеряли работу в России. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места с введением карантинных мероприятий", - отметил Шаравара.
По данным Минобороны, в связи с этим, российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами к поступлению на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
"При этом, командиры российских передовых подразделений, у которых высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями", - подытожил Шаравара.
Напомним, по данным разведки, боевики на отдельных направлениях выдвигают на ранее подготовленные огневые позиции тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения.