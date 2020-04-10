Бойовики висувають на підготовлені вогневі позиції заборонені "Гради" і гаубиці - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За даними розвідки бойовики на окремих напрямках висувають на раніше підготовлені вогневі позиції важке озброєння з порушенням відстаней відведення важкого озброєння. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ намагається скористатися введеними карантинними заходами на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - розповів він.
Зазначається, що обмеження пересування транспорту, у т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, окупанти використовують для приховування порушень "мінських домовленостей" щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.
"Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках відмічені висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, у т.ч. 122-мм гаубиць", - додає він.
Крім того, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".
Нагадаємо, з початку доби бойовики 6 разів обстріляли українські позиції.