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Россия продолжает поставлять в ОРДЛО оружие и наемников - разведка

Россия продолжает поставлять в ОРДЛО оружие и наемников - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения и наемников. Об этом со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы", - сказал Гуцуляк.

В частности, он сообщил, что с начала апреля из РФ доставили до 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тыс. горючего.

"Вместе с тем, несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация кадровых офицеров на командных должностях в первой и второй АК. При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей противника" , - добавил представитель МОУ.

Как сообщал УНН, по данным разведки, российское оккупационное командование использует карантинный режим на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей для подготовки диверсионных групп и снайперских пар.

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