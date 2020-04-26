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ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже шість разів порушили режим припинення вогню", - сказав Шаровара.

На Донецькому напрямку, з 05.40 по 6.15 окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Лебединського, при цьому використовуючи озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В цей же час, противник із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляв українських захисників поруч з Широкиним.

З сьомої ранку, протягом 40 хвилин, з напрямку окупованого Докучаєвська, збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашим позиціям в районі Новотроїцького.

Крім того, ворог випустив 1 міну 82-го калібру по нашим позиціях неподалік Богданівки, поза межами ділянки розведення.

Також, в період з 11.20 по 11.40, ворог здійснив обстріл українських захисників неподалік Старогнатівки, при цьому використовуючи автоматичні станкові гранатомети.

На Луганському напрямку, з 6.50 по 7.15, російські окупаційні війська застосовували міномет калібру 82мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник випустив 9 мін по цьому напрямку.

"Підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби, з метою придушення провокаційних обстрілів противника. За наявною інформацією, з початку цієї доби, бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються", - зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупаційні війська шістнадцять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

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