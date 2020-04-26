ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.