ООС: боевики шесть раз открывали огонь

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Шаровара.

На Донецком направлении, с 05.40 по 6.15 оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Лебединского, при этом используя вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В это же время, противник с зенитной установки ЗУ-23-2 обстрелял украинских защитников рядом с Широкино.

С семи утра, в течение 40 минут, по направлению оккупированного Докучаевска, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Новотроицкого.

Кроме того, враг выпустил 1 мину 82-го калибра по нашим позициям неподалеку Богдановки, вне участка разведения.

Также, в период с 11.20 по 11.40, враг совершил обстрел украинских защитников неподалеку Старогнатовки, при этом используя автоматические станковые гранатометы.

На Луганском направлении, с 6.50 по 7.15, российские оккупационные войска применяли миномет калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин в этом направлении.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника. По имеющейся информации, с начала этих суток, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, 25 апреля российские оккупационные войска шестнадцать раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.