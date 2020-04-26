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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44421 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ООС: боевики шесть раз открывали огонь

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Шаровара.

На Донецком направлении, с 05.40 по 6.15 оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Лебединского, при этом используя вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В это же время, противник с зенитной установки ЗУ-23-2 обстрелял украинских защитников рядом с Широкино.

С семи утра, в течение 40 минут, по направлению оккупированного Докучаевска, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Новотроицкого.

Кроме того, враг выпустил 1 мину 82-го калибра по нашим позициям неподалеку Богдановки, вне участка разведения.

Также, в период с 11.20 по 11.40, враг совершил обстрел украинских защитников неподалеку Старогнатовки, при этом используя автоматические станковые гранатометы.

На Луганском направлении, с 6.50 по 7.15, российские оккупационные войска применяли миномет калибра 82 мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. Противник выпустил 9 мин в этом направлении.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника. По имеющейся информации, с начала этих суток, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, 25 апреля российские оккупационные войска шестнадцать раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

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