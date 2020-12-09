ООС: бойовики шість разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем.
А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер" зі сторони населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.
Також, нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне. Біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік наших підрозділів, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.
"Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 8 грудня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.