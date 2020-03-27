ООС: бойовики 5 разів порушили режим тиші, заражених коронавірусом немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномета, а також використав станковий протитанковий гранатомет.
По оборонцях Павлополя противник вів вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу населеного пункту Піски сьогодні зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації.
"Сьогодні, 27 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 26 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.