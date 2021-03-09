ООС: бойовики 18 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.
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Як наголосили в пресцентрі, на дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
8 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.