ООН: за 20 років у Східній Європі випадки інфікування ВІЛом зросла вдвічі

"Це нас дуже тревожить. Цілі регіони все ще відстають у розвитку, успіхи в боротьбі з дитячим СНІДом все ще нестійкі, жінки залишаються в групі найбільш схильних до ризику. Все це зупиняє прогрес і в терміновому порядку вимагає рішення", - сказав сказав Мішель Сідібе, виконавчий директор UNAIDS.



За останні сім років глобальні нові випадки ВІЛ-інфекції знизилися всього на 18% - з 2,2 млн в 2010 році до 1,8 млн у 2017 році. Хоча це майже половина з числа нових інфекцій в порівнянні з піком в 1996 році (3,4 млн.), зниження є недостатньо швидким, щоб досягти мети менше 500 000 хворих до 2020 року.



Через вплив розгортання антиретровірусної терапії росте число смертей, пов'язаних зі СНІДом.



Найбільший прогрес в боротьбі із захворюваністю зафіксований в Східній і Південній Африці. У 50 країнах Східної Європи і Центральної Азії кількість тих, що заразилися ВІЛом зросла вдвічі, на Близькому Сході і в країнах Північної Африки - на 25% за останні 20 років.

Нагадаємо, на обліку в українських в’язницях перебуває близько 2,5 тис. хворих на ВІЛ.