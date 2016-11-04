ООН відкрила новий табір для біженців із Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. ООН відкрила новий табір для біженців з Мосула, в якому зможуть розміститися близько 11 тисяч осіб. Про це оголосив у п'ятницю журналістам офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррік, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Управління верховного комісара ООН у справах біженців відкрило новий табір в Хассан аль-Шамі, щоб розмістити сім'ї, які тікають від військової операції в Мосулі. Близько трьох тисяч осіб були прийняті в таборі сьогодні. Всі сім'ї розміщуються в наметах і отримують допомогу. В цілому табір зможе прийняти близько 11 тисяч осіб", - сказав він.
Військова операція зі звільнення Мосула від терористичного угрупування "Ісламська держава" почалася вранці 17 жовтня.