ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула

"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло новый лагерь в Хассан аль-Шаме, чтобы разместить семьи, бегущие от военной операции в Мосуле. Около трех тысяч человек были приняты в лагере сегодня. Все семьи размещаются в палатках и получают помощь. В целом лагерь сможет принять около 11 тысяч человек", - сказал он.

Военная операция по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство" началась утром 17 октября.