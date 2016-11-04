ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула, в котором смогут разместиться около 11 тысяч человек. Об этом объявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло новый лагерь в Хассан аль-Шаме, чтобы разместить семьи, бегущие от военной операции в Мосуле. Около трех тысяч человек были приняты в лагере сегодня. Все семьи размещаются в палатках и получают помощь. В целом лагерь сможет принять около 11 тысяч человек", - сказал он.
Военная операция по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство" началась утром 17 октября.