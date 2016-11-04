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15 марта, 19:03 • 114793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165335 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137210 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129729 просмотра

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15 марта, 12:52 • 112524 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105307 просмотра

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ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула

ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула

Киев • УНН

 • 8182 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. ООН открыла новый лагерь для беженцев из Мосула, в котором смогут разместиться около 11 тысяч человек. Об этом объявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев открыло новый лагерь в Хассан аль-Шаме, чтобы разместить семьи, бегущие от военной операции в Мосуле. Около трех тысяч человек были приняты в лагере сегодня. Все семьи размещаются в палатках и получают помощь. В целом лагерь сможет принять около 11 тысяч человек", - сказал он.

Военная операция по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство" началась утром 17 октября.

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